總統與立委選舉終於落幕，執政黨在三腳督競爭優勢下繼續執政，惟立委三黨不過半，未來的政策制定在朝小野大的局面下，勢必要透過政黨協商。針對大選後局勢對全台房市走勢影響，房市趨勢專家李同榮預測新政府將有「三守」、「四變」政策，以及房市產生「五種結局」的影響。

「三守」包括「保守控管房產市場」、「延續蔡英文補貼政策」、「持續對預售採禁轉約束」，另外「四變」則是包括「打房政策大轉彎」、「居住正義大變革」、「住宅政策大翻修」、「區域資源分配大調整」等四大變革。

李同榮指出，此次大選結果，執政黨雖繼續執政，但立院三黨不過半，朝小野大將會影響整個財經政策的發展，依賴清德總統過去不輕易妥協的個性，恐怕會引來政策推動不易的內憂，加上兩岸關係持續惡化的外患，政經局勢將有一段內憂外患的不穩定局面。另一方面，此次大選結果，執政黨在年輕選票上大幅流失，居住不正義民怨持續升高，住宅政策徹底失敗，人謀不臧，將是未來新政府必須要大幅改革調整的重心。

李同榮指出，預期賴政府也會致力檢討房價高漲的民怨所在與年輕人選票大幅流失主因，預料新政府對房產政策也會有四項重大變革，包括「打房政策大轉彎」、「居住正義大變革」、「住宅政策大翻修」、「區域資源分配大調整」等四大變革。

（一）打房政策大轉彎：蔡英文後四年任內是歷年總統打房最頻繁的一屆，也是最無效的一屆，完全抓不住高房價核心問題所在，各部會爭功打房、亂箭齊發、毫無章法，當然成效有限。而打房狠招「禁止預售轉售」也只是暫時壓制短線投資，若無有效長線政策，恐怕不利房市長期發展。因此，蔡政府的打房政策將會受新政府深度的盤點與檢討，尋求政策徹底改善方針。

（二）居住正義大變革：年輕人買不起房、租不起房，成為高民怨所在，也是年輕人選票大幅流失的破口，新政府若想繼續執政八年，勢必費盡全力，在年輕人居住正義上提出大力的變革，除補貼政策外，租賃黑市與政策的敗壞不能視而不見，社宅數量的實質性增加，絕不能依照蔡英文的包租代管政策，把補貼政策魚目混珠充當社宅數量政績，虛偽造假的政績，年輕人當然一點感受都沒，這也是選票大幅流失主因，新政府應引以爲鑑。

（三）住宅政策大翻修：炒作是果不是因，房價高才會有炒作市場，抑制房價不能依賴打炒房政策，要從國土規劃、交通建設、擴大都會、廣建社宅、稅制革新等五大核心因素著手，因此，賴政府的住宅政策若不從根本核心因素著手大翻修，只求短線抑制措施，勢必仍然會功敗垂成。

（四）區域資源分配大調整：過去國民黨政府重北輕南政策，導致南北建設失衡，也形成濁水溪以南綠油油一片的政治版圖，而這四年來台商回流與科技產業鏈南移，造就南北差距縮小，但執政黨仍然無法擺脫四成選票的框架與窠臼，因此如何合理分配區域資源，重視均衡區域發展，擺脫重南或重北、甚至輕東與忽略離島建設的傳統治國觀念，才能開拓全台更多選民的信賴。