踏進台灣房屋楊梅直營店，多位女性業務同仁讓店裡多了份親切感。由女性店長領軍，店長羅秋桃招呼客戶像是與老朋友寒暄一般，「我在台灣房屋20年了，客戶當然都像老朋友。」臉上掛著甜甜的笑容，看似棘手的項目到她手上都能迎刃而解，「其實台灣房屋女性業務同仁非常多，女店長也不算少數，因為在公司男女機會平等，女性多了細心和耐心，像我就是一個不怕麻煩的人！」

「但我必須說，做業務是非常孤獨的。尤其冬天晚上拜訪客戶，寒風中騎著機車，經常到家已經深夜。」面對孤獨，羅秋桃說，「把客戶當朋友，就不覺得辛苦，當你視客戶為朋友般設想時，他們也會感受到你的用心。」就是這份同理心，羅秋桃多年前曾為桃園一對八十多歲老夫婦處理祖產，因老夫婦希望能讓在台北工作的兒子就近在台北買房，加上兩老也需準備退休生活費。只是沒想到才剛委託銷售沒多久，老先生有天因不慎摔倒住進養護中心，突如其來龐大的看護費用瞬間落在老太太身上。

「我去探望時，看到不久前才談笑風生的老先生臥病在床，面容憔悴瘦了一大圈，太太年事已高，面對巨變也是滿面愁容，看了心裡真的很不捨，決定回公司幫他們卯足全力促銷，希望幫他們減緩壓力。」但該土地位在人煙稀少的山坡地，路窄地形不規則，加上地勢落差，更增加銷售難度，幸好透過台灣房屋的大聯賣，順利加速成交。但好事多磨，簽約後後續的程序更為複雜，因該案有農地與建地，需申請地政鑑界、區公所農用證明，羅秋桃補充，鑑界是為確認出售的土地界址無誤，農用證明取得是為了合法農用免增值稅，於是她找來不同單位分別鑑界了三次，但因界址位移，三個單位竟得出三種不同結果，最後只好請買方出來討論再次取得共識，協調找補金額。

農用證明也歷經第三次會勘後，改善了土地現況，才取得農用證明，因老夫婦已無力處理這些專業且繁瑣的問題，全靠她獨自努力，歷經八個月的奔波，終於結案，一圓老夫婦心願。「成交後幾個月，老先生走了，雖然很難過與不捨，但至少我盡力完成，讓他安心離開。」每當憶起這段往事，羅秋桃仍眼眶泛淚，「人生的計畫趕不上變化，讓我更珍惜與家人的相處。」她感慨的說，面對客戶的期待，即使再難都不會放棄，才不會讓自己有所遺憾。

羅秋桃說，雖然跑業務是孤獨的，但這20年從不孤單。因為台灣房屋是一個專業團隊，不僅有教育訓練與團隊力量支持，一路走來也多了客戶和朋友。「就像早在從ESG名詞出來前，公司一直都致力進行ESG內容，追求企業永續服務，從多年前植樹造林，迄今已逾35000棵，沒有同業在做這些事，但對的事就要堅持做下去，從成就家庭，到幫助社會，這份工作讓我充滿目標與動力。」