林業及自然保育署台中分署設計動物友善垃圾桶，去年底取得經濟部智慧財產局新型專利認證。（林業及自然保育署台中分署提供）

為防止人為活動產生垃圾吸引黑熊、獼猴等野生動物靠近，以減少人與野生動物衝突機會，林業及自然保育署台中分署設計動物友善垃圾桶，先後於所轄大雪山、八仙山、武陵等國家森林遊樂區內使用，防治成效良好，並於去年底取得經濟部智慧財產局新型專利認證。

林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區周邊為黑熊穩定棲息區域，2017年曾有黑熊翻取遊樂區垃圾子母車紀錄，為避免遊樂區內人為活動產生垃圾吸引黑熊或其他野生動物靠近，分署參考國內外防治經驗，設計動物友善垃圾桶，優先於大雪山及八仙山國家森林遊樂區內使用，經歷2次改良後，再導入武陵國家森林遊樂區內，發現對於防治獼猴危害也有具體成效。

動物友善垃圾桶原理類似社區常見的舊衣回收箱，以全不鏽鋼材質打造，垃圾桶關閉時可完全密合，開啟採下拉式設計，讓野生動物無法輕易將垃圾桶門打開，並於門內增加檔板，開啟時野生動物無法趁機取得桶內垃圾，下方清潔門以鑰匙上鎖，並將垃圾桶底部固定於地面，避免大型野生動物翻倒破壞。

林業保育署台中分署指出，動物友善垃圾桶已於去年底通過經濟部智慧財產局新型專利形式審查，除已提供林業保育署各分署使用，也歡迎有需求機關團體洽詢授權使用。

林業保育署台中分署提醒，戶外活動巧遇野生動物，請謹記不餵食、不干擾、不接觸，進入山域活動請遵守「無痕山林」準則，做好個人食物、廚餘及垃圾管理，與野生動物維持友善的距離。