Cristiano Amon表示，目前整個產業已將生成式AI落實於處理器，下一步將是使用場景和應用的發展。這是一個很好的趨勢，現在看到這些功能正開始進入人們的日常生活，無論是透過手機、PC、還是汽車。

Cristiano Amon進一步裝置上AI，他強調裝置上AI有其獨特之處，在雲端執行查詢時，使用者需要提供資訊，而雲端並不瞭解使用者，無法提供適合的答案。但是，當雲端和裝置一起協作時，裝置的情境資訊就會派上用場，像是使用者的位置、身份、資訊的關連性等等。我想這正是生成式AI的帶來革新的意義。並且這些資料都會保留在使用者的手機上。

至於當前正夯的AI PC，Cristiano Amon表示，生成式AI是高通進軍PC市場的重要驅動力。生成式AI走向裝置為Snapdragon X Elite帶來了機會，這款平台驅動的裝置能夠實現高達每秒75兆次(TOPS)的出色AI效能，支援微軟Copilot在裝置跨所有應用運行。隨著Windows向由Copilot驅動的AI體驗轉變，Snapdragon X Elite就是為消費者帶來新一代Windows PC體驗的首選平台，這對高通來說是巨大的成長機會。

Cristiano Amon表示，當下正在推動高通從一家無線通訊技術公司朝向專注於連網處理器與AI技術的公司轉型。因此這些產業革新對高通來說都是全新的成長機會，因此，高通成功進入了汽車、PC等市場。現在Snapdragon平台已經能夠支援超過40個不同模型，高通在今年推出的全新裝置產品中將能夠看到生成式AI應用成為現實。