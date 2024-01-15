「美國跨黨派資深代表團」今天拜會蔡英文總統，美國前副國務卿史坦柏格指出，美國長久以來的政策具有一貫性，我們堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，「相信此一政策對區域內所有人民都是有利的」。

民進黨主席賴清德當選第十六任總統，美方派遣由美國前國家安全顧問海德里及前副國務卿史坦柏格組成的跨黨派資深代表團訪問臺灣，今天與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，在外交部次長謝武樵、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅陪同下，赴總統府拜會蔡英文，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文表示，臺灣剛完成正、副總統及立法委員選舉。美方除了在大選後，立即發表祝賀聲明，也派遣重量級跨黨派代表團訪問臺灣，她要代表臺灣人民表達誠摯的歡迎。

她說，代表團來訪意義重大，不僅充分展現美國對臺灣民主的支持，更凸顯臺美緊密堅實的夥伴關係。她也期待，臺美之間能早日解決雙重課稅問題，為雙方人民創造更多經貿利基。

蔡英文表示，新的一年，臺灣將展開新局，不變的是，臺灣必須持續進步發展。她感謝美國以及所有貴賓對臺灣的重視和支持，也希望臺美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

美國前白宮國家安全顧問海德里首先代表美國人民向蔡英文總統及臺灣人民傳達祝賀之意，恭喜臺灣於1月13日順利完成總統及立法委員選舉。

海德里指出，臺灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事。很高興有機會與蔡英文會面，重申美國對臺灣的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。

他很期待接下來與總統當選人及其他候選人會面，傳達美國對臺灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持。也期待在新政府的領導下延續臺美關係，共同維護臺海的和平及穩定。

史坦柏格則重申美國跨黨派對臺灣長期以來堅定友誼的支持。並對過去8年來，蔡英文展現非常傑出的領導力，造福臺灣人民並為臺美夥伴關係取得顯著進展，以及在維護區域和平穩定上扮演重要角色表達敬佩。

史坦柏格指出，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，臺美是植基於非正式但友好的關係，我們堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。