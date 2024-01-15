福特級航母二艦「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN-79）接近完工

美國海軍航母計畫執行辦公室（PEO）執行長梅耶（Justin Meyer）在海軍水面艦協會（SNA）年會中說，由於對航母提供的戰略和作戰能力需求明顯增加，他們正加緊交付福特級核動力新型航母。

據《海軍新聞》（Naval News）網14日報導，梅耶的話凸顯了美國海軍「成對」採購、打造和操作航母為美國帶來的好處。他坦言，美國對航母的需求空前，最近「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）和「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）雙雙向西執行任務，而「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）則在東地中海執行「雙航母」任務。為了防止以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突的危機升級，發揮威懾作用，其中「福特」號部署到東地中海，而「艾森豪」號則部署到北阿拉伯海。

梅耶說，這類行動展示了如何利用航母戰力，來回應海軍和作戰指揮官的需求，以及世界瞬息萬變的安全要求。 他強調，航母對達成那目的舉足輕重。福特級是用來取代服役多年的尼米茲級（Nimitz-Class）航母，而「福特」號是福特級航母的首艦，2017年服役，並於2022年末起執行軍事任務。

The #USNavy is ramping up delivery of its new Ford-class nuclear-powered aircraft carriers just as there is demonstrable increased strategic and operational need for the capability an #AircraftCarrier provides 🇺🇸

Read the story by @YellowandBlueSM 👇https://t.co/837JZWWGqW — Naval News (@navalnewscom) January 14, 2024

下一艘即將完工的福特級航母是「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN-79）。「它有超過90%已打造完成，」梅耶說，「我們已經移交了 2000個艙位，約佔總艙位的80%。目前它正在接受作戰系統測試，而計畫中的19個作戰系統目前已移交了15個。至於軍機發射和回收設備，也就是『電磁彈射系統』（EMALS）和『先進攔截索系統』（Advanced Arresting Gear，AAG）的測試，則預定從2024 年第二季開始。」

此外，梅耶說，「甘迺迪」號採用的是根據雷神（Raytheon）AN/SPY-6（V3）打造的新型「進取型空中監視雷達」（Enterprise Air Surveillance Radar，EASR）主動電子掃描陣列（AESA）系統。他並透露，這款雷達將趁現役航母更換燃料及大修（RCOH）期間，回頭安裝上艦。