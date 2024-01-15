2028「蔣、盧」配？　蔣萬安無奈：大家都急著幫我找工作

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康組合，於2024總統大選中不幸落敗。而下一次的總統大選將在4年後的2028年，外界也力拱這次立委選戰中輔選有功的台中市長盧秀燕，以及同樣於選戰中全台輔選，並具有超高人氣的台北市長蔣萬安。對此蔣萬安15日受訪時則無奈表示，自己才當台北市長1年而已，大家好像都很急著幫他找工作。
台北市長蔣萬安15日上午出席YouBike捐贈儀式，並於會前接受媒體訪問。被問到是否有可能在2028年與盧秀燕搭檔參選總統大選一事，蔣萬安並未正面回應，僅表示國民黨現階段必須更加團結一致，要反思如何讓民眾重新信任國民黨，並為民眾擘畫更美好的未來，「以及如何贏得年輕朋友的信任，我想這個都是我們目前都要來努力規畫的。」
蔣萬安直言，自己才上任台北市長一年，好像大家都很急著幫他找下一份工作。至於是否看好盧秀燕參選下一屆的總統大選？蔣萬安並未正面回應，僅簡短表示「我們一起努力，謝謝。」
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