震驚社會的台中5億賴姓高中生命案，夏男與賴生涉「假結婚」部分依偽造文書罪起訴，台中地院15日開程序庭，夏出庭時仍不認罪，他身材稍微發福、髮長未梳理、穿短袖，球鞋。（陳淑芬攝）

震驚社會的台中5億賴姓高中生命案，夏姓父子被控謀財害命部分，由台中地檢署續行偵查；至於夏男與賴生涉「假結婚」部分依偽造文書罪起訴，台中地院去年8月開庭，夏強調有「結婚真意」。事隔5個多月後今再開庭，夏已身材稍微發福、髮長未梳理、穿短袖，球鞋現身，在庭上仍不認罪。

擁有5億身家的18歲賴姓高中生，去年5月4日與26歲夏姓代書助理登記同婚後，不到2小時離奇墜樓身亡，因案情離奇、疑點重重，引發全國矚目。

台中地檢署去年6月21日偵結，認定殺人部分證據不足，予以不起訴；而夏男並無結婚真意，是「假結婚」，依偽造文書罪起訴。

台中地院去年8月7日首度針對偽造文書案開程序庭，夏男當庭喊冤，強調並非假結婚，並稱兩人有結婚真意，早在去年3月就想結婚，他因賴男訴苦，想幫賴脫離家庭而登記結婚，還說賴曾向他提到「阿公走了，我也不想活了！」

台中地院今天再開程序庭，「起訴內容與事實不符！」夏男再度否認「假結婚」，法官當庭勘驗夏男與賴生在5月4日當天上午前往星巴克、超商及戶政事務所尋找結婚證人的監視影像等證據。

根據影像顯示，兩人在上午8時抵星巴克共找3人當證人，但全遭拒絕；9時5分進1家超商，在店內詢問3名客人，獲1名男子同意簽名；在9時20分進入戶政事務所大門，找現場民眾當證人，獲1男子同意簽名後，即到櫃檯辦理登記。

值得一提的是相關影像中，雖然夏男與賴生是同行找證人，但一路都由夏向民眾詢問說明，而賴僅陪同在旁，並常常搔抓頭髮。

夏男對於勘驗影像內容並無意見，夏委託律師要求法官調閱兩人戶政事務所辦理登記結婚櫃檯影像調查。今天仍有民眾到法院外舉牌聲援賴男。

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