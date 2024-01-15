花蓮吉安鄉七腳川溪上游溪堤內近日被民眾發現雜草叢生，長度都快與步道齊高，有礙整體景觀外，更擔心會促使蚊蟲孳生。（羅亦晽攝）

連結花蓮市區與吉安鄉的七腳川溪步道是花蓮鄉親日常休閒運動的好去處，不過近期上游溪堤內雜草叢生，長度都快與步道齊高，有礙整體景觀外，還有可能促使蚊蟲滋生，衍生疾病問題。縣府表示，沿線割草頻率約1個月，不過工作人員人力有限，清除速度不及雜草生長速度，會派員於農曆春節前清除完畢。

花蓮吉安鄉七腳川溪上游溪堤內近日被民眾發現雜草叢生，縣府接獲陳情後，已派員前往清除，會趕在農曆年前處理完畢。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

連結花蓮市區與吉安鄉的七腳川溪步道是花蓮鄉親日常休閒運動的好去處，沿途的綠化美景更吸引許多民眾駐足欣賞；圖為七腳川溪下游段。（楊姓民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

七腳川溪又名吉安溪，發源於七腳川山及初英山附近，介於美崙溪與木瓜溪之間，流經吉安鄉、花蓮市，最後再經由太平洋公園南濱段流向太平洋，是城市裡一條重要的河流，且秋季期間，沿線台灣欒樹紅褐色開花勝景與山邊翠綠景色相互輝映，吸引不少民眾駐足欣賞，成為都市裡最美的風景。

七腳川溪步道近10年在縣府與鄉市公所合作下逐步完成，友善的休閒環境成為居民平常運動的好去處，不過近日卻有民眾發現鄰近山邊的上游溪堤內雜草叢生，高度都快接近步道，影響整體觀感，擔心若天氣轉熱，不僅促使蚊蟲孳生，衍生相關疾病，更有可能引來毒蛇出沒，危害安全。

吉安鄉公所表示，七腳川溪屬縣管河川，已多次向縣府反映，會繼續請管轄單位派員處理；縣府建設處水利科長張世佳表示，目前七腳川溪割草工作由環保局稽查科協助處理，會請他們在農曆年前從上游到下游全部割一遍。

環保局環境稽查科長林蔡毓表示，環保局有4個人專門處理七腳川溪堤內割草作業，頻率約1個月到1.5個月，不過花蓮雨水多，雜草長得快，且上游基於生態保護，沒有做溪底工程，在人力有限的情況下，除草速度真的不及草的生長速度；目前依計畫啟動割草作業，若民眾陳情或明顯影響景觀，會針對該區段另派人員協助處理割草。

另外，七腳川溪下游段偶爾能見牛隻吃草的景象，此舉是否違法，張世佳說，民眾放牛吃草沒關係，只要不阻礙水流行為，不會特別去管制。