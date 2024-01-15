生技股領頭羊保瑞(6472)、美時(1795)盤中股價上漲約5%，重電的華城(1519)、森崴能源(6869)等也走高，股王世芯-KY(3661)、創意(3443)、力旺(3529)、信驊(5274)、聯發科(2454)及M31(6643)等高價IC設計股走弱，祥碩(5269)、昇佳(6732)、愛普*(6531)等強勢走高，記憶體相關個股群聯(8299)及十銓(4967)亦大漲，中小型股則有安鈦克(6276)、安國(8054)、美達科技(6735)、富晶通(3623)、廣寰科(3287)、迅杰(6243)、綠電(8440)、新復興(4909)、淳紳(4529)、星通(3025)、易發(6425)、一詮(2486)及擎亞(8096)強攻漲停板，僅觀光類股因藍營落敗而走弱，中視(9928)盤中股價跌停，雄獅(2731)、雲品(2748)、鳳凰(5706)等盤中股價跌幅逾5%。

整體來說，在多頭資金湧入下，盤中指數大漲逾百點，截至11點50分為止，加權股價指數約17613.5點，上漲100.67點，成交量為2049.52億元；OTC指數為233.05點，上漲2.58點，成交量為489.98億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.57%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲2.12%及1.47%；表現較差者為觀光類股、油電氣類股及塑膠類股，其中觀光類股下跌1.65%，油電氣類股下跌0.7%，塑膠類股下跌0.4%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股、上漲2.45%，表現最差為觀光類股、下跌0.73%。

就技術面來看，上周為總統大選前一周，雖然有美股Nvidia創高帶動AI股轉強，但市場相對保守，上周五加權股價指數以17512.83點作收，勉強守住17500點，累計一周小跌6.31點，跌幅約0.04%，周K收帶上下影線小黑棒，日均量也因市場趨於觀望萎縮至2776.4億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步拉回，上周五OTC收盤指數為230.47點，累計一周下跌0.14點，跌幅為0.06%，周K亦收帶上下影線小黑棒，日均量為691.33億元；今天台股在總統大選大勢底定上演慶祝行情，盤中指數大漲逾百點，站上17600點；台股選前維持於17500點附近橫盤，根據歷史統計，總統大選結束選後20日上漲機率超過8成，且月、季線偏多未變下，中長期盤勢偏多格局仍在，日技術指標待KD指標低檔形成黃金交叉後，將助指數向上反彈挑戰月線。

分析師表示，總統選舉結果符合市場預期，選前觀望資金可望回流，相關政策股可望受惠，CES消費性電子展新品齊發，電子股人氣回溫，微軟及Nvidia創歷史新高，台積電法說會也將揭示2024年展望，台股回測前波低點17442點後，低接買盤湧現站上5日均線，目前仍是高檔震盪格局，中長線趨勢仍偏多。

由於選後不確定因素消失，台股可望重啟多頭走勢，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、重電、航運等族群。