「夾層藏票」影片瘋傳遭網紅疑作票 中選會主委李進勇現身駁斥：如有違法就辭職下台 @ChinaTimes

2024選舉落幕，網路卻傳出影片質疑開票程序有瑕疵。百萬YouTuber「愛莉莎莎」日前公開力挺民眾黨總統候選人柯文哲，怒批「因為作票才輸我真的無法喔」，中選會今天召開「駁斥選務錯假訊息」記者會。中選會主委李進勇、副主委陳朝建表示，倘此次選舉的辦理，如網傳特定人士造謠所指中選會有所舞弊的話，則請總統候選人依法提出選舉訴訟；且只要經法院認定選務機關有違法作票的話，則中選會主委、副主委定辭職以示負責。

中選會主委李進勇（見圖）15日針對網路流傳各地選務訊息的剪輯影音舉行記者會說明，表示經過查處後，是錯假選務訊息，呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散布影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒，請民眾勿聽信及散布這類謠言。（趙雙傑攝）

李進勇指出，非常遺憾，國內有少數人士散播錯假訊息，攻擊選務機關，汙衊全國24萬以上的選務工作人員，說他們選舉舞弊、作票，讓中選會非常痛心，因此今天召開記者會，與社會對話說明情形，也對別有居心、惡意攻擊的人士提出強烈反駁、予以譴責，捍衛台灣民主價值及選務機關的公正、所有選務人員的清白。

李進勇認為，選舉已經結束，不論輸贏都應該尊重選民的決定，對於選務人員的清白有百分百信心，若候選人或他的陣營無法接受，或有所疑問，請依法提起選舉相關訴訟，只要法院認定任何一位選務工作人員有違法舞弊作票的情形存在，「我中選會主委李進勇、副主委陳朝建，立刻辭職下台。」

中選會亦表示，現在仍有特定網紅持續造謠，也請民眾協助蒐集其惡意造謠的事證，交由中選會及地方選委會彙整，轉由檢警司法機關依法究責。

中選會強調，李進勇、陳朝建兩人為全體奉公守法、不分黨派的所有選務人員做擔保，台灣的民主選舉絕對不可能有作票的違法情事，因為選務機關是由不同黨派的地方政府所協力，且全體20、30萬的選務工作人員更是不分黨派，並以各地公教人員為主，又有完整的監票程序，例如投開票所內都有負責監票的監察員，且就是由國民黨、民進黨、民眾黨等主要政黨依法推派所組成。