國會三黨不過半，民眾黨團今舉行記者會，要求有志角逐立法院長的人選向民眾黨團以及大眾說明4項國會改革主張。前國民黨副總統候選人、戰鬥藍領銜人趙少康呼籲表示，戰鬥藍認同，並提出第五點，「陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定」。

今天上午民眾黨召開記者會，提出國會改革的四大主張，要求兩大黨回應後再決定支持對象，包含一，承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度，二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」，三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，四，立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

趙少康主張，一、第1項國會的聽證調查權，應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。此外，還該同步修改遊說法，所有說客不可掛名立法院助理，個別委員助理遮蔽個資後公開。行政部門受到立委關說、關切，有義務一週內通報政風單位，並於三個月內公開紀錄。最後，個別委員向行政部門索資，經適當遮蔽後，三個月後公開。

趙少康指出，二、第2項人事同意權，可以支持強化審查機制。三、第3項「立委利益迴避規範」，可以支持修法強化並設立罰則。四、第4項立法院經費使用公開透明，每季召開立院經費使用會議與紀錄，公開上網。

趙少康最後認為，陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定。