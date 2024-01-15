高雄市大寮區光明路三段一處農田15日上午遭民眾發現，一具男屍陳屍農地工寮外，警消獲報趕抵現場，救護人員發現男子已經死亡多時，警方鑑識人員目前正在現場採證，男子死因仍待釐清。

林園分局15日11時許接獲民眾報案，指大寮區光明路三段農地發現一具男屍，中庄派出所警網及鑑識小組立即趕往現場調查。

員警發現，59歲黃姓男子仰躺於農地工寮外，已無生命跡象，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，經查該黃男有痼疾相關就醫紀錄，研判是因病死亡，全案依規定報請相驗。