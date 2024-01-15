玉木宏（右）在書店探聽女高中生對於自己作品的看法，被當作怪大叔。（Hami Video提供）

Hami Video粉絲團公布最新超強日劇片單，包含獨家跟播《貞德的審判》、2024年大河劇《致光之君》、美食療癒劇《居酒屋新幹線第二季》等劇，其中「千秋王子」玉木宏此次主演痛快系律政劇《貞德的審判》，他將化身「聖女貞德」帶領一群由弱者組成的檢察審查委員會，對抗隱藏在司法中的邪惡。

玉木宏近年給人「好爸爸」形象，和女星木南晴夏育有一子後，努力在家庭與工作間取得平衡，去年為保護家人隱私安全而關閉社群留言功能，粉絲們都相當體諒並大讚他帥氣，此次在《貞德的審判》升格為雙寶爸，也將大展正義感為弱小發聲。這是他時隔近兩年再度主演連續劇，他笑言：「我認為拍連續劇是時間安排上最困難的類型，所以已經做好了準備，想完成一個好的作品！」

《貞德的審判》中，玉木宏以少女漫畫家的身分聞名，外界都以為他是位女性，但他的真實面貌其實是育有兩個孩子的單親爸爸，突然被任命為國民檢察審查員，必須與其他人共同審查法院中「不起訴處分」案件，玉木宏因漫畫截稿日期將至，又忙於照顧子女，要求退出審查會，卻被法院以「無特殊理由」拒絕他的要求，玉木宏只好從命，他也因此發現檢察機關掩蓋著不可告人的真相，和其他市井小民在審查委員會中一起挑戰法院中的絕對權力。

首集中，玉木宏遇到上班族暴力攻擊致死案件，玉木宏原本同意檢察官的不起訴處分，但看到死者孩子在法院詢問母親：「爸爸是壞人嗎？」觸動了他的心，決心找出真相，劇中11位個性迥異的人聚集在審查委員會，為了他人的利益和名聲一起努力，玉木宏希望透過這部劇傳達不同的想法：「如果能打從心裡多為對方體貼著想，相信自己也會得到很大的力量！」

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