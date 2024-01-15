農曆春節將至，基隆市政府與台北市、新北市於15日宣布，計程車的運費將自2月5日0時到2月14日24時期間，加收新台幣30元。交通處長王圳宏提醒民眾，因為計程車計費表已經內建「春節加成」功能，乘客只要依跳表金額支付車費即可。

王圳宏表示，春節期間計程車加成費率30元及夜間（23時至翌日6時）加成20元，均已納入新式計費表內建功能，請駕駛朋友直接選取「春節加成」或「夜間加成」按鍵，下車前按表收費，不得額外再加收費用。此外，交通處印製春節運價加成計費貼紙，預計自1月24日起開放索取。

交通處指出，春節運價加成貼紙可於基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站及本市警察局交通警察隊等處索取。由計程車駕駛張貼於副駕駛座椅背，方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

交通處提醒，乘客於下車前當場確認收費金額，若有需要請索取乘車證明。若遇有駕駛超收車資或拒載之情形，可向基隆監理站或本市警察機關檢舉。