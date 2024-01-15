2024總統大選雖甫落幕，但引發YouTuber愛莉莎莎和女星梁云菲質疑開作業，並在選後PO出監票影片引起熱議。部落客「時尚編輯的真心話」看不下去，公開多位擔任選務人員的網友喊冤私訊，一名開票所的主任管理員氣憤要求愛莉莎莎4年後親自當選務看看，「這對民主社會是嚴重的傷害！」

愛莉莎莎13日晚間在IG限時動態轉發多則影片，質疑多個開票所違反開票程序，更直言「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」遭到部分網友砲轟，沒多久後她也發文致歉「『作票』一詞用詞過當了抱歉，用『不符合開票程序及諸多開票錯誤』比較合適，畢竟有沒有作票，我們已經無法查證，只能從下次選舉中更注意」。

愛莉莎莎指出作票的可能性。（圖／愛莉莎莎 IG）

擁有16萬粉絲追蹤的部落客「時尚編輯的真心話」收到多位擔任選務人員的網友私訊喊冤，14日晚間在限動一次公開，其中有開票所的主任管理員不滿表示，開票過程都是被錄影，有問題也能要求重新計算，更喊話希望所有質疑的人，四年後區公所報名，親自下來當選務。

此外，還有多名選務人員表示，當天自己負責票所的錄影監票民眾態度兇，用「你就是會做票」的態度與口氣在監督，但他們委屈表示沒有人會為了一場選舉葬送自己的未來，更稱網紅隨意的指控對選務人員很不公平，選務一天工時超過12小時，雖然有薪但並不划算，且過程繁複，更有名年輕選務員說：「我21歲而已腦袋都會打結，意見那麼多的人自己去當選務人員。」

至於愛莉莎莎對於其中一支開票影片，直指開票人員把選票舉在頭頂上，讓監票民眾看不清楚蓋印，選務人員反駁表示現場這樣看非常清楚，另名選務也難過說：「一整天都在協助大家，真的不該這樣被對待！這對民主社會是嚴重的傷害。」