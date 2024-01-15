前民進黨主席施明德辭世，曾擔任他助理的駐新加坡代表童振源指出，施明德主張兩岸應該交流、合作，朝歐盟體制發展，在確認兩岸分別為兩個獨立的政治實體的前提之下，用「大一中」架構取代「一中」原則，共組國際法人以共識決處理雙方關切的事務，作為兩岸現階段的過渡方案。

看到民進黨前主席施明德今天凌晨辭世的消息，童振源表示，「令人難過與哀悼，一代民主鬥士就此殞落，希望他早日安息、一路好走。」

在1995年中，童振源當過施明德幾個月的助理，也是他碩士畢業後的第一份工作，「我用台語稱他為主席，他總是說他還沒有『煮熟』（台語諧音），令我都不知道如何回答他」。

童振源形容施明德，「總是那麼浪漫與達觀，總有雖千萬人吾往矣的英雄氣概與豪情壯志」，為了台灣民主被國民黨政府關了25年，他恢復自由時才49歲，足有一半以上的人生歲月在苦牢裡，而且出獄前還絕食4年又7個月，被強迫插胃管3,040次痛苦的灌食。「這種堅持與毅力，應該是世界上唯一的一人」。

他說，擔任施明德的助理短短幾個月的時間，施提出「金馬撤軍論」、「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布台灣獨立」，並提出政治大聯合，社會「大和解」。這些都成為後來台灣政治發展的主軸，令人敬佩他的先見之明與洞察世局潮流之敏銳。

施明德堅持不拿台胞證進人中國大陸，只要中國大陸飛彈對準台灣的一天，他就永遠不到、也不過境中國大陸。他堅持「中華民國模式台灣獨立」，並認為藍綠兩陣營的國家認同分歧仍應該靠「台灣是個主權獨立的國家，國名叫中華民國」這一共識解決。

但是，面對兩岸與世界潮流大趨勢，童振源指出，施明德主張兩岸應該交流、合作，並提倡兩個基本原則：和平原則、公民投票原則，反對兩岸的分合使用武力決定，建議兩岸應朝歐盟體制發展。

他說，施主張在確認兩岸分別為兩個獨立的政治實體的前提之下，用「大一中」架構取代「一中」原則，在兩岸之上共組一個不完整的國際法人，以共識決處理雙方關切的事務，作為兩岸現階段的過渡方案。

他記得大約在2014年，施明德到政治大學來找他，就為了討論兩岸關係的發展，令他受寵若驚。之後，施明德還出版多本著作，將人生、政治經歷與哲學記錄下來。「他已經超越古稀之年、歷經人世磨難，卻是永遠不忘初衷與堅持理想」。

童振源表示，總而言之，施主席就是那麼具有先知、理想、堅持、毅力、韌性，永遠為台灣的未來在思考不懈與努力奮鬥，令人敬佩。「永別了，施主席，希望您在天上一樣眷顧台灣，感謝有您！」