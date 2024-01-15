教育部今天表示，113學年高級中等學校免試入學總名額計19萬5592名，是11年來最少，占核定招生總名額90.81％，各就學區皆達「占核定招生總名額85％以上」政策目標。招生簡章於15日公告，預計7月9日放榜，7月11日報到。

教育部國教署推動高級中等學校免試入學制度，包括：分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

113學年高級中等學校免試入學總名額計19萬5592名，較112學年的20萬475名少了4883名，也是自103學年11年來最少的一次。在全國15個就學區中，招生人數最多的前三區分別是基北區5萬5166人、中投區3萬0153人、高雄區2萬2655人。

教育部國教署說明，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

此外，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海臺商子女學校）學生的就學權益，113學年延續過往作法，由台商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

教育部國教署說，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過1月及4月二階段志願模擬選填，協助學生瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，選擇最適合自己的升學進路。