2024總統大選落幕，國民黨再度吞敗，黨內出現總檢討、抓戰犯聲浪。對此，國民黨不分區立委當選人柯志恩表示，此時找戰犯未必有助修復傷口，並強調會用盡全力找方法，並用下一次的成功報答所有的託付。

2024總統大選，賴清德雖當選，但得票率僅4成，在立委選舉部分，藍綠白三黨不過半，其中國民黨拿下53席，成為國會最大黨。然而，國民黨內卻出現總檢討、抓戰犯聲浪。

經過兩天沈澱，柯志恩今（15）日在臉書吐心聲，並提到或許有人急著想做些改變，也可能只想找到情緒出口，但她認為，此時就開始找戰犯，未必有助於修復彼此的傷口。

柯志恩表示，休息是為了走更長遠的路，改革的道路不僅漫長且佈滿荊棘，現在該做的就是整理好自己，也要向這段路走來所有幫助過國民黨的人，表達最誠摯的感謝。

「失敗者找理由，成功者找方法」，柯志恩強調，一定會用盡全力找到方法，並用下一次的成功來報答所有的託付。