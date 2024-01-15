賴蕭配從2024總統大選三強鼎立中勝出，延續民進黨執政，外界揣測大陸將有大動作回應此事，引發市場高度關注。不過國外研究機構多半認為，全面經濟與軍事封鎖台灣的機率並不高，在於大陸與台灣貿易互相高度依賴，台灣又是晶片生產中心，吃下全球6成的比重，在先進半導體生產更是高達9成。

CNN報導，美國經濟研究機構榮鼎集團Rhodium Group副總監Charlie Vest預測，大陸不太可能對台灣實施全面封鎖，因為付出的代價相當昂貴，每年全球經濟損失將達到2兆美元以上，還不包括台海衝突惡化成美中衝突的影響。

報導提到，大陸長期以來是台灣最大的貿易夥伴與首要投資地，去年台灣有35%的貿易產品出口至大陸，而台灣也有20%的進口來源是大陸，Charlie Vest表示，「台灣與大陸對彼此都很重要，大陸在全球電子供應鏈中嚴重仰賴台灣的投入與台灣企業。」

大陸從台灣進口電子與半導體零組件進行組裝，最後再出口至全球，此外，大陸也相當依賴以台積電為首的台灣半導體業，榮鼎集團表示，台灣生產全球6成的晶片，先進半導體比重更是高達9成。