大缺工時代來臨，包括營造、裝潢等產業均出現木工、水電、泥作等匠人大斷層！榮獲品牌金舶獎的「匠人部落」社長王均守，多年前就已預見現今的缺工窘境，因此成立匠人學院，積極帶領旗下工班轉型，將工匠職人化！

匠人部落近日更與美商甲骨文簽約，引進系統化管理，未來也將透過AI協助匠人進行各項工程，縮短工期、提升工程品質，希望透過好的制度、福利及前瞻性的管理，進一步吸引相關人才及團隊，一起解決缺工問題！

王均守表示，無論是泥作、木工或水電師傅，傳統上都是由老師傅口說教授、加上手把手帶上來，在沒有一套精確、系統化的課程可以學習下，許多學徒得面臨工作辛苦、低薪、又髒又累、職場安全沒保障及不知何時可以「出師」等問題，因此往往透過網路尋找其他就業機會。

在王均守帶領下，匠人部落是一家走改革路線的統包工程公司，不僅要求員工全面納保，且開辦訓練課程輔導考證，更訂製制服給員工穿，提升員工榮譽感！在一連串改革下，吸引不少年輕人加入，匠人部落目前的員工平均年齡約落在30歲左右。

王均守強調，重視企業永續、符合ESG的公司越來越多，如何吸引工班、匠人主動納入體系，刻不容緩。

匠人部落正因為知道經營工班的高風險，因此輔導一些理念相同的經營者，從沒有公司行號到成立有限公司，落實勞健保與勞退納保、加保雇主意外責任險、嚴格執行員工上班工地禁止飲酒吃檳榔的文化，確保意外來臨時的風險轉嫁能力。

雖然成本因此提高許多，但王均守堅信，雖然沒辦法改變行業辛苦的本質，卻能夠守護每一個勞工與經營者，「政府力推的ESG不會只是口號，每個行業只要有一群人願意做，那就是零到一的開始。」

美商甲骨文台灣分公司業務代表游硯閔表示，系統化思維可以把流程、步驟，放到電腦系統裡面，製定出來後，可以讓零變成一、一變成二、二變成四，透過SOP把它一個一個作出來，大大改善缺工缺料情況，「匠人部落在這個部分做得很好，我們也對於能夠參與感到開心。」