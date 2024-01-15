年關將近，酒駕事件頻傳，法務部行政執行署高雄分署15日啟動第四波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，高雄李姓男子不但無照駕駛還酒駕、闖紅燈，積欠19萬元故意逾期不繳；鐘姓男子3度酒駕被抓，累計遭罰87萬元也故意不繳。高雄分署強力執法，查封相關人名下土地、法拍酒駕車輛，要遏止酒駕歪風。

高雄分署強調，即日起將針對酒毒駕、拒絕酒測與累犯等駕駛人嚴重違規案件優先強力執行，除調查酒毒駕義務人財產並迅即辦理查扣義務人名下汽機車、不動產、限制出境、聲請拘提等強制執行手段，對於酒駕連坐加罰的乘客或汽機車車主，亦列為執行重點對象，以貫徹政府對「酒駕案件零容忍」的決心。

59歲李男2022年2月13日深夜酒駕被警攔獲，經查李男竟為無照駕駛，態度惡劣拒絕接受酒精濃度測試，最後遭裁罰18萬元且終身不得考領駕駛執照。李男平時還有闖紅燈等違規行為，交通罰單合計共滯欠19萬1700元，全因逾期未繳移送高雄分署執行。高雄分署調查發現李男無存款、薪資可供執行，名下則有一筆位於旗山土地，立即派員予以查封，經完成鑑價等相關程序後，定於23日下午3時進行公開拍賣。

49歲林姓男子2021年8月23日拒絕酒測被裁罰18萬元，2022年10月22日在大寮區鳳林三路酒駕遭警攔獲，因10年內第2次酒駕，被依法裁罰36萬元、終身不得考領駕駛執照，全案移送高雄分署執行。經查林男名下有3筆位於林園區持分土地，高雄分署亦已完成查封鑑價程序，定於2月6日下午3時拍賣。

44歲鐘男2021年4月14日酒駕遭警攔獲，5年內第2次酒駕，遭重罰36萬元且終身不得考領駕駛執照。沒想到，鐘男同年11月26日於大寮區再次因酒駕遭警攔獲，再次重罰36萬元，鐘男罰單合計共26筆計87萬7400元全未繳納，最後移送高雄分署執行。高雄分署收案後立即查封鐘男名下2008年出廠亦即其前揭違規酒駕行為所駕駛車輛，並以2萬5000元拍定。

高雄分署呼籲，透過強制執行財產的方式貫徹法律，讓酒毒駕義務人付出代價，深以為戒，才能杜絕酒毒駕歪風。針對此類酒毒駕裁罰案件，高雄分署也會持續與相關政府機關建立聯繫窗口，逾期未繳即專案移送、立即執行，民眾切勿以身試法、心存僥倖。

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