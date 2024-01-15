平衡感也能預測壽命長短！復健科醫師王思恒引述一項2022年刊登在《英國運動醫學期刊》（BJSM）的研究指出，中老年族群若無法保持單腳站立10秒鐘以上，未來7年內死亡風險恐升高84％。他並表示，單腳站立是同時挑戰肌力與平衡力的簡易測試，非常適合一般民眾在家做檢測。

王思恒在粉專「一分鐘健身教室」發文表示，該項研究受試者年齡介於51～75歲之間，測試方式為赤足站在平坦地面，眼睛直視前方，一腳足背貼在站立腳的小腿肚上，共保持10秒鐘；若連續挑戰3次都在10秒內失去平衡，即被判定為失敗。

此研究結果顯示，若單腳站立不能超過10秒以上，7年内死亡率可增加84％。不過，王思恒補充，本研究以統計工具排除年齡、性別、體重及共病對成績的影響，所以並不能用年齡來解釋本研究的發現。

王思恒說，單腳站立是同時挑戰受測者的肌力與平衡力，為實用價值高、且不需特殊器材的簡易測試，適合一般民眾在家做檢測。除了少數因疾病造成平衡感缺損的患者外，多數人都能透過肌力與平衡訓練，增加單腳站立時間。

另外，物理治療師陳曉謙曾分享，平時多活動、多運動，像是練習單腳站、多走路、用上下樓梯取代電梯，都有機會降低心血管疾病的發生、調節血壓及血脂、降低跌倒風險、且增加自主生活能力。對於還沒辦法完成單腳站10秒者，每天可以花5～10分鐘進行練習，但得確保周邊有牆壁或桌子可以在不穩時隨時扶；若已經能連續站30秒者，也可以嘗試閉上眼睛的單腳站。