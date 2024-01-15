廚房瓦斯爐易卡油垢，尤其是玻璃面板的髒汙看起來更明顯，且不易清理，家事達人佐藤SATO建議用溫水泡小蘇打粉，噴灑玻璃面板，接著將保鮮膜揉成球狀，當作刷子刷洗，不但可清除油垢，還可避免玻璃面板刮傷，瓦斯爐架則浸泡在小蘇打水裡，油汙會自動溶解，如此一來就能煥然一新。

佐藤SATO於個人YouTube頻道指出，煮飯後若沒有及時清潔，會造成瓦斯爐檯面長期累積焦黑汙垢、湯汁或油脂等，如果檯面是玻璃面板，油汙會看起來更明顯，也不易清除，建議準備50至60度的溫熱水、保鮮膜、牙刷、抹布、小蘇打粉等，就能把油污清除。

佐藤SATO進一步說明清潔步驟，先用臉盆裝溫熱水後，將小蘇打粉倒入、攪拌，待小蘇打粉溶解，再分裝倒入噴霧瓶，接著把瓦斯爐上的爐架浸泡在臉盆中，約40至50分鐘。

等待的時間可用剛分裝到噴霧瓶的小蘇打水，朝瓦斯爐的玻璃面板噴灑，再剪一個手掌大的保鮮膜、揉成球狀當作刷子，佐藤SATO說，這方法的好處是不會刮傷玻璃面板，也有足夠的摩擦力消除汙垢，刷洗完畢後再用抹布擦拭即可。

至於浸泡的瓦斯爐架，佐藤SATO說，從臉盆取出後會發現水面浮滿油垢，此時再用牙刷刷洗瓦斯爐架，但他提醒千萬不要用鋼刷，恐會讓瓦斯爐架掉漆，刷完再沖水就能變得乾淨。他說IH電磁爐也可以用同樣方法清潔，面板會變得亮晶晶，乾淨到會反光。