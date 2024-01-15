綠營在這次總統大選中，喊出高雄總統得票破百萬目標，但最終以80萬票做收，高雄市長陳其邁表示，高雄雖然沒有破百萬，仍獲近五成得票率，加上立委八席全上，已是對市府、蔡英文政府肯定。

2020總統大選中，蔡賴配在高雄獲109萬票得票率達62.23％，是民進黨在高雄首度掃破百萬票，因此今年選舉綠營喊出高雄破百萬目標，不過最終賴蕭配獲80萬票，得票率為48.89％，距離上次得票有達20萬票以上落差。

對於高雄沒有達百萬選票陳其邁表示，高雄總統得票數仍近五成，跟台南都是相對得票率高的縣市，領先第二名候選人達32萬票，顯示中央支持高雄建設已獲市民肯定，不過仍有許多要檢討、反省的地方，會謙虛面對民意。

陳其邁說，高雄近年有許多重大建設，包含捷運、清大與交大設校、半導體產業、社會住宅等，許多都有賴中央經費支持，這次投票除總統得票率不錯外，立委八席都脫穎而出，已是對市府及民進黨政府肯定，未來也會與國會合作全力爭取預算繼續建設高雄。

陳其邁也向未來賴清德政府、新國會喊話，指應改變過去重北輕南思維，應平衡區域發展，不要台北捷運已補助6700億預算，高雄要1000億就另眼看待。