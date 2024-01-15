15名來自東南亞各國的優秀學生，從去年8月透過外交部計畫徵選來台，由北醫大進推處規畫為期半年的專業領域的學習與交流。值得一提的是，這15名東南亞學生，已有2人考上北醫大研究所，另有4人報考中，都表示將續留台灣進修。

外交部12日舉辦第二屆「連結新南向菁英培育專班」聯合結業典禮，由次長田光中主持，會中來自泰國、越南、印尼、緬甸、菲律賓、馬來西亞及巴基斯坦7國，就讀北醫大新南向菁英專班的15名學生，改編華語經典歌曲「月亮代表我的心」，用標準的中文，唱出「『北醫』代表我的心」，引起在場師生熱烈的掌聲。

北醫大進修推廣處處長趙振瑞表示，北醫大「第二屆新南向菁英專班」依照學生背景，從醫學、牙醫、藥學、營養、公衛、長照、醫學資訊及大數據實作等，精心策畫一系列豐富完整的主題課程，並安排實地參訪。

北醫大新南向專班的最大特色，是融入文化探訪及文化體驗，且全程安排導遊或講師講解，搭配節慶主題，帶著學生走訪台灣各地景點，從北到南，到台北101、九份茶館品茗、平溪老街放天燈、大稻埕穿旗袍、嘉義阿里山看日出及夜宿屏東海生館等文化探訪。

來自緬甸的阮玉婷，父母親是台灣華僑，說著一口流利的中文，為期近半年的學習生涯，她表示不僅學到很多醫學專業知識，最讓她驚豔的是台灣的圖書館，因為只要用電腦就能輕鬆借閱，非常方便有效率。

在菲律賓主修「職能治療」、大學剛畢業年僅22歲的黃嘉玲，她這次來到北醫新南向專班就讀，最讓她眼睛為之一亮的是北醫在AI醫療方面的應用，希望未來可以拓展到兒童職能治療領域上。她規劃結業後，先回菲律賓工作兩年，再赴台灣或美國留學進修。

對於台灣美食，兩人不約而同表示，最愛逛台灣夜市，最喜歡吃牛肉麵、小籠包、雞排、豆花及珍珠奶茶…等小吃。黃嘉玲說，她最愛寧夏夜市的燒麻糬刨冰，兩人對於這半年來，在台灣深入探訪各地風俗民情及在地體驗，都是求學歷程中最美好的一段時光。