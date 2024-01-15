世界經濟論壇2024年會15日至19日在瑞士達沃斯－克洛斯特斯舉行。大陸國務院總理李強將出席此次年會。根據《北京日報》引述世界經濟論壇大中華區主席陳黎明說，大陸在全球治理體系中愈發扮演著定義者之一的角色，與會者期待著李強傳遞出的資訊與態度，更強調展望2024年，大陸經濟長期向好的基本面沒有變。

陳黎明表示，2023年大陸國民經濟總體保持恢復態勢。從國內發展看，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，需要進一步恢復企業與消費者的信心，營造更加友好的營商環境，保持政策的穩定性、透明性、可持續性，以及可預測性。展望2024年，以進促穩，大陸經濟長期向好的基本面沒有變。一系列政策發布後，如何落地實施以利好國計民生，令人拭目以待。

他更指出，需要警惕去風險一詞是否是脫鉤斷鏈的另一種說法。從長期來看，所謂的全面脫鉤和去全球化是不現實的。政府或許可以加速或減緩全球化的進程，但不可能阻止，更不可能逆轉。脫鉤斷鏈也不利於世界各國的長遠利益，令很多企業深受其害，最終受傷害的是普通消費者。

陳黎明強調，在國際關係中，只有對話與合作才能解決問題，任何衝突雙方最終都要回到對話桌前。世界經濟論壇正是提供了一個這樣的平台，通過促進國家間、公共部門與私營企業間的對話，促進相互瞭解，加強合作。