為鼓勵年輕人多探索自我與汲取經驗，高雄市青年局1／20－21在Pinway駁二8號倉庫，規劃六大主題，集結各領域翹楚，舉辦知識含金量超高的「品味解答生活節」，並邀請知名單口喜劇演員喬瑟夫為活動開箱，還有破億票房導演程偉豪、蓋洛普國際優勢教練顏瑋志等10組專家，同時也夢幻聯動沉浸式體驗第一把交椅「驚喜製造」打造專屬限定特別場。

Pinway駁二8號倉庫於1月20日至1月21日推出最具文青味的知識嘉年華「品味解答生活節」。（圖／高雄市青年局）

高雄市青年局局長張以理表示，Pinway駁二8號倉庫以最具文青味的知識嘉年華－「品味解答生活節」開啟2024年新篇章，用六大品味環節帶你一起從體驗中尋覓生活解答，透過名人分享、工作坊與沉浸式體驗等多元內容，期望給予青年在面對生活迷惘時，能有正面的啟發與解決問題的智慧。

單口喜劇演員喬瑟夫將以喜劇圈的幽默視角為觀眾帶來精彩演出。（圖／高雄市青年局）

「品味解答生活節」不僅有實力派喜劇演員薩泰爾娛樂的喬瑟夫詼諧開場，還有專為本次活動量身打造的「驚喜製造」跨界快閃展演，帶你扮演解答者，用過去、現在與未來交錯的時間線，找到專屬於你的參考答案，限定展演僅此一場。

國片《關於我和鬼變成家人的那件事》破億票房導演程偉豪(右)將分享如何踏入電影圈。知名心理學部落客海苔熊(左)在活動中分享，當你做什麼都無感時，該如何面對生涯焦慮。（圖／高雄市青年局）

兩天活動邀請8組來自各領域的生活專家，包括國片《關於我和鬼變成家人的那件事》破億票房導演程偉豪分享創作秘辛、自媒體斜槓教練亨利溫教你高效率學習法、知名心理學部落客海苔熊、三分鐘行銷在學中Lynn，以及生鮮時書創辦人劉俊佑、Group.G導演林思翰、TVBS主播吳姝叡與Youtuber港仔Neil等名人齊聚，分享他們的經歷與洞見，同理剖析生活焦慮，尋覓最佳解方。同時也邀請到台灣首位美國蓋洛普國際優勢教練顏瑋志，搭配Gallup蓋洛普優勢評測的限量工作坊，幫助大港青年分析釐清個人優勢，解決職涯困擾。

「驚喜製造」於1月20日品味解答生活節推出期間限定「解答月台」快閃體驗活動。圖為驚喜製造過往作品《微醺列車》。（圖／高雄市青年局）

青年局表示，品味解答生活節活動期間持票劵即可任意選擇參與名人講座、兌換Pinway優質創客的手作體驗一次；另外1月20日也特別為大港夜貓青年推出深夜電影院，推出經典電影《刺激1995》和《盜夢偵探》，加碼看電影抽好禮，獎品包括價值5590元的行李箱和雛菊見餐廳千元餐券。活動2日駁二大勇廣場還有集結50攤小吃美食與風格選物的質感市集，以及超吸睛的魔術、馬戲等精彩街頭表演。