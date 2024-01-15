巴勒斯坦激進組織哈瑪斯14日播放3名以色列人質的影片，稱15日「你們就會知道他們的命運」。

以色列和哈瑪斯的戰爭14日滿百日。以色列總理尼坦雅胡揚言，即使海牙聯合國國際法院開庭審理以色列「種族滅絕罪行」，也阻止不了以色列摧毀哈瑪斯的決心。

哈瑪斯14日早前說，他們現已不知道一些人質的下落，稱有些人質可能在以軍的持續轟炸中死亡。以哈戰爭剛爆發時，哈瑪斯曾恫言要處決人質，以報復以色列的軍事打擊。

以色列官員一般拒絕回應哈瑪斯關於人質的公開信息，認為這是哈瑪斯的心理戰術。

以色列衛生部法醫米茲拉希12月31日接受電視台訪問時說，對人質遺體進行的法醫鑑定顯示，人質的死因與哈瑪斯指人質死於空襲的說法不符。但以色列也承認，以軍襲擊迦薩地帶對人質構成風險，並正在採取一些預防措施。

據《路透》報導，哈瑪斯14日播放3名以色列人質的影片，3名人質包括1女2男，女人質為26歲的諾亞·阿加瑪尼（Noa Argamani），男人質為53歲的尤西·沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的伊泰·斯維爾斯基（Itai Svirsky）。

3人在影片中呼籲以色列政府停止對哈瑪斯的進攻，並讓他們獲得釋放。而哈瑪斯在影片中則說，「明天你們就會知道他們的命運。」

哈瑪斯底下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅發言人歐貝達（Abu Ubaida）同日說，「抵抗陣線屬下多個組織表明，他們將在未來幾天擴大對敵人以色列的攻擊行動。」