一名黃姓醫師的太太陳姓女子懷疑先生有外遇，因此放了錄音筆在黃男的公事包內，果然遇到黃男與診所的林姓女護理師存在曖昧關係。陳女對林女求償精神賠償金200萬元，橋頭地院民事庭法官審理後判處林女應該賠償15萬元。可上訴。

陳女提出，她與黃男結婚19年，黃男曾於結婚第3年就外遇。她於2022年覺得黃男行為怪異，像是下班後不直接回家，在外逗留，因此在他的公事包放錄音筆，果然抓到黃男於2022年5月底的交往對話，像是林女告訴陳男：「我就是喜歡你了啊」等語。

陳女認為林女與黃男有擁抱、交往的事實，其交往已經越社會一般可忍受的範圍，以達到破壞她婚姻的地步，因此依民法第184條第1項、第195條第1項、第3項規定，請求林女付給她精神賠償200萬元。

林女主張，陳女非法偷錄黃男的通訊紀錄，應不具備證據能力。且在林女於2022年7月底離職後，黃男下班後坐上林女的汽車，陳女與另一名男子出現，瘋狂、暴力地擊打林女的汽車，還高聲叫罵。黃男出面制止，叫林女先離去，避免場面失控。

法官審理後認為，根據資料，林女與黃男確實於2022年4至5月有過交往的情形，已達破壞配偶權利的程度。對於林女要求200萬元精神求償金過高，考慮兩造的月收入，法官審理後認為林女應賠償15萬元為恰當。