教育部辦理113學年「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，15日公告入學簡章，全國共91所高級中等學校、361個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供8064個招生名額，自3月11日至15日受理報名（報名新北市特色招生學校者另依其規定時程辦理），4月13、14日其中一天辦理術科測驗。

教育部說明，113學年度特色招生專業群科甄選入學招生管道以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區及台東區等13個就學區，其中以桃連區招生名額最多，共有15校75個科（班）2366名；基北區次之，共有25校96個科（班）1567名。國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。

招生職群包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、藝術群及水產群等14群。其中餐旅群招生名額最多，共有40校51科（班）1637名；設計群次之，共有29校44科（班）1064名。

教育部表示，本次招生管道有15所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘76校則以術科測驗成績為錄取依據。術科測驗命題連結十二年國教課程綱要相關領域的學習內容及核心素養，考試內容包含：創意手搖茶飲、創意手縫實作、飛機組件辨識、簡單創意編髮、園藝植物辨識及動物品種辨識等。