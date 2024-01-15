從去年12月14日起北京調整優化購房政策已過去1個月的時間。從數據方面觀察，在調整優化購房政策之後，北京新房共成交6051套，其中單周最高成交2163套，以新政後周均成交與新政前四周對比，上漲幅度達50.19％。但同時可能也涉及年底衝刺期，推新及促銷力道加大等影響。

中原地產首席分析師張大偉認為，北京房市迎來近年來最大力道優化政策，極大促進房市回暖，但進入1月後也將進入傳統的淡季，從維持熱度的可持續效應角度，降低首付等政策後也需要有進一步的跟進舉措，來維繫政策熱度和繼續提振市場信心。

回顧2023年12月14日，北京市住建委等五部門聯合印發《關於調整優化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知》，對個人住房貸款首付比例、貸款利率、貸款年限、普通住房認定標準作出調整，這也是近年來北京發布力道最大的房市優化政策。

直至1月14日，北京調整優化購房政策落地滿月，具體房市變化備受關注。根據《北京商報》報導，在近四周時間，北京新房共成交6051套，其中單周最高成交2163套，新政後周均成交與新政前四周對比出現上漲50.19％。