新北市長侯友宜今（15）日前往萬里漁港視察防波東外堤延伸工程，因此媒體詢問他對於總統當選人賴清德萬里老家爭議如何解決？侯友宜表示，對於萬里礦工區的居住權，市府在2019年就已經函請中央重視，希望中央能夠儘速修法，讓礦區的礦工居住權益能夠確保。