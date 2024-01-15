賴皮寮爭議延長賽 侯友宜籲中央儘速修法 13:142024/01/15 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對總統當選人賴清德萬里老家的爭議，新北市長侯友宜呼籲中央儘速修法，確保礦區的礦工居住權。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（15）日前往萬里漁港視察防波東外堤延伸工程，因此媒體詢問他對於總統當選人賴清德萬里老家爭議如何解決？侯友宜表示，對於萬里礦工區的居住權，市府在2019年就已經函請中央重視，希望中央能夠儘速修法，讓礦區的礦工居住權益能夠確保。 香港人點名4年前1事 喊話賴當選應「回饋」 被點名閣揆熱門人選 陳其邁表態：做到任期最後一天 選後新局 呂秀蓮籲賴清德辭黨主席 避免「黨國不分」 #新北市 #萬里 #賴清德 #礦區 #居住權 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營敗選黨內改革聲四起 侯友宜重申「這件事」 12:592024/01/15 政治 美國高階代表團旋風抵台 趙春山：風險管控兩岸「降溫」 10:262024/01/15 兩岸 2女1男爬鳶山天黑迷路 消防人員抵現場救援 14:442024/01/15 社會 美國勢力深入台灣 呂秀蓮：選後派人耳提面命 11:402024/01/15 政治 侯友宜大敗...連本命區新北都輸賴清德8萬票 葉元之吐3大原因 01:222024/01/14 政治 高房價引爆民怨！專家預言選後房市4變革：政策大轉彎 10:102024/01/15 財經 侯北部竟輸9萬票！蔡正元批「這玩法」贏不了：要年輕化 00:012024/01/15 政治 美代表團訪台祝賀大選順利 侯將與AIT主席會面 13:302024/01/15 政治 遭邱毅箭指霸侯主導者 蘇巧慧：委請律師蒐證告發 14:482024/01/15 政治 賴清德接見羅森伯格 強調與美等理念相近夥伴維持台海穩定 13:572024/01/15 政治 悼施明德 賴清德：繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神 09:172024/01/15 政治 見侯友宜戰敗一舉動 吳敦義臉書PO文表態了 08:082024/01/15 政治 新北市議會23日加開臨時會 綠營籲侯友宜回來報告預算 14:412024/01/14 政治 傳陳建仁請辭獲慰留 綠委：陳院長功不可沒 11:502024/01/15 政治 1分鐘讀財經》大咖出手了！選後台股噴一波？這16檔被搶爆 08:302024/01/15 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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