寒冬送暖，富野集團（2736）旗下武陵富野渡假村宣布捐贈1,000萬元給退輔會「榮民榮眷基金會」，以表達對榮民榮眷的最高敬意，捐贈儀式由退輔會主委馮世寬代表接受，富野集團董事長劉清郎表示，富野秉持回饋社會的精神，對勞苦功高的榮民家屬略盡棉薄之力。另外，整修中的武陵富野渡假村預計7月完工，重新開放住宿，集團營運動能漸強。

武陵農場位於雪霸國家公園內，海拔1,700-2,200公尺，與清境農場、福壽山農場並列台灣三大高山農場，武陵農場以「春花、夏果、秋楓、冬雪」四季不同風貌聞名，渾然天成之優美景色如世外桃源，是台灣最受歡迎的高山渡假勝地；富野集團經營武陵第二賓館（武陵富野渡假村）迄今近20年來，營運績效卓著，在行銷宣傳策略奏效下，讓武陵農場知名度大增，入園人次屢創新高，每年楓葉季與櫻花季更是造成搶購熱潮，一房難求。

武陵第二賓館委外投資契約於去年]7月31日屆期，12月武陵農場進行委外重新招標，富野集團在激烈競爭中再度雀屏中選，取得未來10年經營權，富野集團當下承諾未來10年將捐贈1,000萬元予退輔會的「榮民榮眷基金會」，當作榮民子弟的助學及急難救助基金，並於1月15日舉行捐贈儀式。

退輔會主委馮世寬表示，「榮民榮眷基金會」為退輔會致力於照顧退役國軍與榮民眷屬而成立的非營利組織，26年來受惠的退役國軍及榮民子弟超過15萬人次，感謝富野集團的慷慨捐贈，讓基金會發揮更大的效益，服務更多的榮民眷屬。富野集團董事長劉清郎指出，富野深耕武陵20年，與當地建立深厚情感，對於勞苦功高的退役國軍更是充滿敬佩之意，這次捐贈只是略盡棉薄之力，希望能對更多的榮眷家庭有所幫助。

富野表示，武陵富野渡假村取得未來十年經營權之後，去年8月即暫停營業進行整修工程，預計今年7月完工，重新開放住宿，另外關子嶺富野渡假飯店也將於今年2月整修完工，正式加入集團營運，加上今年農曆春節集團各飯店訂房普遍有8成以上，集團整體動能轉強並挹注營收成長。