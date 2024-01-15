品田牧場推出季節限定「豪華海陸雙人套餐」，每套899元。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

歲末派對聚餐需求大增，餐飲集團把握商機紛推好康衝刺業績。王品集團旗下的「品田牧場」不只推季節限定「豪華海陸雙人套餐」，吃指定套餐還可玩「抽抽卡」，最大獎有機會讓店家免費招待；「Oh my!原燒」則與美食節目「型男大主廚」聯手推出「暖燒冬季雙人套餐」，限時消費還送春聯，掃描春聯上QRcode加入LINE官方帳號好友，再加碼兌換「海陸雙拼」一份，讓優惠更加乘。

Oh my!原燒與「型男大主廚」聯手推出「暖燒冬季雙人套餐」，即日起限時銷售至2月6日。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

炸豬排專門店「品田牧場」推限時銷售的「豪華海陸雙人套餐」，每套899元，即享招牌黃金豬排、日式唐揚雞、香酥海老及酥炸牡蠣。好評不斷的週二限定「豬排滿腹日」持續帶給上班族力量，憑活動畫面，每逢單月（1、3、5月）周二到店消費「厚切腰內豬排套餐」現折50元，優惠價348元。遇雙月（2、4、6月）周二選購「厚切腰內豬排多蝦1隻套餐」現省60元，優惠價398元。15日起至2月底，在「品田牧場」消費指定套餐，還贈張張有獎的限量「龍寶抽抽卡」一張，最大獎能免費享用價值338元的套餐一客。

即日起前往「THE WANG」消費兩客套餐並加價580元，即可換購「草莓牛奶巧克力鍋」1份。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

「Oh my!原燒」與美食節目「型男大主廚」聯手推出「暖燒冬季雙人套餐」，暖心價2598元，有節目主廚群開發的「燕麥奶香干貝石鍋泡飯」和「焦糖松阪豬沙拉」，即日起限時銷售至2月6日。「燕麥奶香干貝石鍋泡飯」在熱氣翻騰的石鍋飯上點綴干貝與珍珠魚子，澆入燕麥奶香湯底再打進一顆蛋，以石鍋的高溫將蛋泡至全熟，口感滑順，暖胃也暖心。「焦糖松阪豬沙拉」以彈牙的松阪豬，炙烤出焦糖般的香氣與酥脆口脆，搭配時令蔬果，酸甜爽口。2月6日前，消費任一款套餐，每桌再贈限量品牌設計款春聯，掃描春聯上的QRcode加入LINE官方帳號好友，可於2月15日至3月31日加碼換「海陸雙拼」。

王品集團頂級牛排「THE WANG」有老饕必點的「乾式熟成丁骨牛排」，以美國PRIME等級丁骨牛排乾式熟成28天，經高溫炙烤能品味到紐約客的口感及多汁的菲力，再吮骨邊二次回烤的風味。喜愛外酥內嫩口感的饕客，也有「日本A5和牛肋眼」及「日本A5和牛菲力」可選。即日起消費任2客套餐，加價580元即可換購原價880元的「草莓牛奶巧克力鍋」一份，品嚐得到鮮嫩草莓被溫熱濃郁的杜絲巧克力包裹的口感。

人氣韓料「初瓦韓式料理」在韓籍五星主廚孫榮助攻下，於北中南坐擁4間門店，截至2023年底已受到近40萬名消費者支持，為了在口味上增加創新變化，即起一口氣推17道新菜色，亮點菜色莫過於用四種肉品燉煮的「釜山屋哩豬肉湯鍋」，外層酥脆口感飽滿的「歐某厚切豬五花」，還有以韓式特調醬料包裹的「社長請客牛小排」等好料。1月底前，平日到店出示指定活動畫面，每桌贈韓國爆紅的大勢甜點「Ki唷搭奶凍喵喵」1份。同時，不分平假日，出示瘋美食APP的兌換券，每桌可用1元加購「魚卵蒸蛋」1份。