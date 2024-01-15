台灣2024總統大選落幕，昨（14）日美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格隨即依循前例，率代表團抵台，AIT主席羅森伯格也一同隨行，除了與總統當選人賴清德會面外，新北市長侯友宜今（15）日受訪也表示，將與羅森伯格見面。

美國依循往例，在台灣大選結束後，由前國家高級官員，以私人身份率團訪問，此次由美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格代表，AIT主席羅森伯格也一同隨行，表達美方對於台灣大選順利落幕以及總統當選人的祝賀。

羅森伯格向媒體表示，此次訪台將與台灣其他參選人見面，媒體詢問侯友宜是否已經約好時間？侯回應，羅森伯格特別遠從美國來到台灣，當然也會與在野黨總統參選人見面。

侯友宜表示，對於美方來台訪問非常感動，「好朋友自遠方來，不亦樂乎。」他也強調，不論選舉結果如何，大家都是永遠的朋友，希望台美關係能夠更堅強，保持一個更緊密的關係，讓台灣的未來會更好。