「我很怕痛，如果開刀後很痛，我該怎麼辦？」「止痛藥會有副作用嗎？」「止痛藥可以跟高血壓或是慢性病藥一起吃嗎？」只要上中醫大新竹附設醫院「疼痛衛教隨行平台」就可以知道。麻醉科打造的這套通訊軟體提供即時線上諮詢，民眾掃描QRcode即可輕鬆加入服務，因為便利即時智能，榮獲今年國家品質獎。

院長陳自諒表示，為了增加民眾對疼痛的瞭解，並傳遞正確止痛的觀念，希望透過疼痛衛教隨行平台，讓知識不再受限於時間與空間，提供民眾更方便及正確的資訊來源，面對各種疼痛病症。

麻醉科主任文寄銘表示，民眾在醫院時，有關麻醉的問題，可以諮詢醫護人員，當民眾離開醫院、返家後，可以透過「疼痛衛教隨行平台」，了解正確的醫療資訊，內容皆經過麻醉科醫師專業審核，提供臨床最常見的問題及應答，可避免民眾自行上網蒐集到錯誤的資訊，個管師於周一到周五上午八點到下午四點，提供真人線上諮詢，其餘時間有全天候智能回覆。

文寄銘指出，衛教平台利用圖示與文字，讓民眾快速了解手術相關的大小事，並且提醒民眾依據通知單上註明的時間開始禁食，在家事先卸除假睫毛和指甲油，勿上妝，並且要取下身外之物，再更衣。

文寄銘希望透過「疼痛衛教隨行平台」擴大服務範圍，讓民眾從門診診斷、等待住院、術前準備、接受手術、術後恢復，甚至是出院追蹤的各個流程中，保持高品質且不中斷的照護，並且將疼痛觀念普及化，節省醫護人員重複進行衛教的時間，將節省下來的醫療資源作更有效的利用，大幅提昇醫院服務效率與民眾生活品質。