富野擁有台東富野大飯店、知本富野溫泉休閒會館，台東、花蓮、高雄、嘉義富野渡假酒店，武陵富野渡假村及武陵山莊等8處據點，另轉投資緬甸仰光富野國際酒店，並在前年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權。

富野2003年6月取得武陵農場第二賓館經營權，以「武陵富野度假村」經營近20年來績效卓越，2022年底再取得未來10年經營權，去年8月生效後隨即暫停營業，規畫斥資3.2億元進行景觀、客房整修、安全修護、生態維護等裝修工程。

受此因素影響，富野2023年12月自結合併營收3475.7萬元，月減6.14％、年減達40.85％。第四季合併營收1.02億元，季減9.21％、年減36.4％，為近1年半低。全年合併營收5.29億元、年減10.63％。

富野集團今（15）日召開捐贈儀式，宣布捐贈1000萬元給退輔會「榮民榮眷基金會」，作為榮民子弟的助學及急難救助基金，由退輔會主委馮世寬代表接受。董事長劉清郎表示，富野秉持回饋社會精神，盼對勞苦功高的榮民家屬略盡棉薄之力。

富野表示，今年集團各據點春節連假訂房普遍達逾8成，裝修中的台南關子嶺勞工育樂中心預計2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓，加上整修中的武陵富野渡假村預計7月完工、重新開放住宿，集團對今年整體營運漸上軌道深具信心。