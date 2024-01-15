這起空中攔截是紅海危機的最新發展。自去年底開始，胡塞武裝組織便屢屢攻擊行經紅海這個全球重要航道的商船，迫使全球主要船商紛紛走避，轉而繞道行程較遠、成本較高的非洲好望角。胡塞民兵宣稱此舉是為了支持在以色列猛攻下加薩的巴勒斯坦人。

上周末美國聯手英國直搗葉門突襲胡塞軍事據點，這個由伊朗支持的民兵組織亦放話一定會發動報復行動。

此前胡塞就曾放話將繼續在紅海發動攻擊，直到以色列停止這場在加薩的衝突，並警告一旦該民兵組織自己成為攻擊目標，他們將直接襲擊美國軍艦。

美國中央司令部（CENTCOM）周日在社群平台X上發布在葉門港口城市荷台達（Hodeidah）附近擊落這枚胡塞發射的飛彈，並表示這起事件沒有造成損害與人員傷亡。

美軍侵門踏戶引發掌控葉門北部、紅海海岸線及首都的胡塞叛軍強烈不滿，在周日早些時候，胡塞武裝組織痛批美國飛機被發現在葉門領空與沿海附近飛行。其發言人Mohammed Abdulsalam表示，這「敵方」飛機的活動是公然侵犯葉門的國家主權。