雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選雲林海線立委，依規定須於2月1日就職後3個月內補選，15日虎尾鎮民代表會主席林嘉弘宣布投入選戰，強調擔任主席5年多來與丁合作無間，非常熟悉鎮務運作，希望能夠當選鎮長與丁互相配合「無縫接軌」，在中央與地方共同讓虎尾持續進步。

林嘉弘在丁學忠與多名虎尾鎮里長、鎮代陪同下，於丁學忠立委競選總部舉行記者會，林表示丁5年執政以來深獲鎮民愛戴支持，此次立委選戰在虎尾開出高票戰勝對手，順利當選第11屆立法委員，他將承襲丁鎮長的執政理念，投入虎尾鎮長補選，延續虎尾的繁榮進步。

林嘉弘說，他擔任鎮代會主席期間，走遍虎尾29里及各社區傾聽民意，積極爭取建設經費，全心服務鎮民，有好的基礎建設與優質服務，城市才會更具行動力與發展力，鄉親才有更好的生活品質，他已準備好了，要讓虎尾再升級，成為年輕人有舞台、壯年人實現夢想、老年人幸福宜居的城市。

丁學忠指出，他擔任虎尾鎮長5年多期間，與林嘉弘主席共同努力為虎尾鎮民爭取多項建設經費，強化鎮民社會福利，相信林的經驗與執政理念，會把虎尾的發展帶到另一波高峰，他到立法院後，也會與林合作無間，為虎尾爭取更多建設經費。

林嘉弘曾在警界服務20餘年，後轉任虎尾鎮公所調解委員會祕書，再參選鎮民代表當上2屆鎮代會主席，經歷相當豐富，里長們認為林的調解、溝通、行政等各方面能力都很優秀，當上鎮長一定能為鎮民爭取更多建設與福利，讓虎尾更加進步繁榮。