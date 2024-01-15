台灣虎航開航10年，穩坐國內最大低成本航空，台灣虎航董事長陳漢銘15日透露未來航線規劃，除了16日將開闢的福島航點，目前正評估鳥取、靜岡、島根、大分及宮崎等航線，日本之外則有香港、海防、吳哥窟、廈門、福州、張家界、無錫、天津，希望能夠開發出更多更新的航線，為旅客及投資人做出滿意的交代。

陳漢銘表示，除與岡山、高知、茨城、福島等地路面電車、巴士宣傳合作，希望能讓日客來台灣觀光，也搭乘台灣虎航，提高載客率。台灣虎航也與日本樂天信用卡、串接日本樂天旅遊，讓日客能看到台灣虎航的航班、購買台灣虎航機票，台灣虎航也是首家低成本航空與樂天旅遊合作，未來將推出更多機加酒行程。

機上餐方面，陳漢銘表示，台灣虎航已將鹹酥雞、小小樹食送上飛機，下月將把「國民三明治品牌」洪瑞珍三明治送進機艙內，讓日客來台能夠大啖台灣美食。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。台灣虎航今日將開航福島，這是台灣虎航飛日的第19個航點。

台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉，去年也在創新板掛牌，持續以絕不妥協的「飛安第一(safety first)」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進。