一名在旅館工作的女網友在網路社群「Dcard」貼文表示，去年（2023年）年底她到雙北地區一家旅館工作，晚班的男主管邀請她吃晚餐，男主管還說，「新來的同學，主管都會請吃飯一次」，她先告訴女主管這件事，女主管說「那就去赴約啊」，原以為只是吃飯，沒想到卻是悲劇的開始。

女網友指控，男主管把她騙到他的租屋處性侵，他說，當時非常害怕，全身僵直，儘管說再多的「不要」，都像是在無盡的深淵吶喊，因為都沒有人聽見，男主管還嗆聲：「如果不幫我口交，我就要強暴妳了」。

在被男主管得逞之後，女網友第一時間回到公司，向同事求救，隔天女主管傳訊息給她，指稱公司不允許這樣的事情發生，要她必須離職，隔天公司在她上班期間叫她去談話，竟然以「試用期不適用」為由，要她寫自願離職書，離職理由填上「另有規劃」。

女網友表示，公司還說，「發生這種事情，妳以後還有臉面對同事嗎？不怕人家怎麼看妳嗎？」

對此，女網友悲痛表示：「我非常難過⋯我像是做錯事的人，被言語斥責⋯ 最後公司告訴我，男生也已離職，事實上他現在卻已經回去上班了。我已經走投無路不曉得接下來該怎麼做，已經到醫院驗傷也已經提告，沒想到面對到這樣的事情，公司的態度居然是這樣⋯留下了這男生，卻騙我，還請我離開，有人可以幫幫我嗎⋯我能怎麼辦。」

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