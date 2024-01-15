去年5月，一名30歲男子趁海巡桃園艦停泊在基隆港時，闖進艦上，不僅在艦上睡了一晚，次日還在艦上趴趴走，被發現後還躲藏在廁所裡。日前基隆地方法院宣判，認闖艦李姓男子觸犯刑法，處拘役20日，得易科罰金。

海洋委員會所屬的海巡署桃園艦，去年5月間靠泊在基隆港西岸1A碼頭時，遭李姓男子闖上船過了一夜，次日上午才被艦上機師發現，並報警逮獲。據了解，李男是金門人，平日常在基隆市區出沒。去年5月23日晚間9時26分，路經基隆港西1A碼頭，眼見桃園艦的舷梯沒有人看管，就把舷梯上的「公務船舶禁止進入」的警示牌移開，大搖大擺走上桃園艦，還進入提供給VIP貴賓的住宿艙睡了一覺。

到了24日上午，李男睡醒後，還走出艙門在艦上四處亂逛，直到他開了由謝姓機師住宿的艙門，不料謝姓機師剛好在房間裡，他隨即自房間內追出。李男怕被抓到，就躲進另一個貴賓VIP艙內。謝姓機師前往查看，發現李男躲在艙內廁所，報警當場查獲李男。

事發後，海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊對李男提出「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」刑事告訴。基隆地檢署檢察官在經過調查後，依李男自白、謝姓機師指訴和監視錄影照片等事證，認定李男涉犯《刑法》第306條的侵入住居罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。

基隆地院法官認為，李男無故侵入海巡船艦，顯然缺乏法治概念，不過念在李男在警方詢問及檢方偵查中，均坦承犯行，並且有意與海巡署進行調解，雖然海巡署拒絕。

法官認為李男犯後態度尚佳，判處李男拘役20日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。