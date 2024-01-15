豐原警分局提醒民眾小心防詐。（警方提供）

農曆新年即將到來，民眾上網採買年貨或年節禮盒比例增加，由於網路購物詐騙層出不窮，台中市豐原警分局特別邀請健身教練網紅傑克拍攝宣導影片，他現身演繹自己曾遭網路購物詐騙，除提醒民眾防詐，還不忘展現肌肉，女粉直呼「突然想健身了」、「詐騙集團很可怕需要教練保護」、「教練可以到府教我防詐嗎」！

影》健身教練傑克影片促防詐，女粉直呼：突然想健身。

豐原警分局見農曆新年即將到來，民眾上網採買年貨或年節禮盒比例增加，擔憂詐騙被害風險因而提升，特別於農曆年前邀請網紅傑克合作，針對網路購物詐騙手法拍攝宣導影片。

傑克為自由健身教練，同時也是自媒體經營者，擁有陽光笑容和健壯體魄的他健身經驗多年，現身演繹自己曾遭遇的網路購物詐騙，更親身經歷提醒民眾防詐，還不忘展現肌肉，女粉直呼「突然想健身了」、「詐騙集團很可怕需要教練保護」、「教練可以到府教我防詐嗎」！

由於詐騙集團多盜用正版商品照片、媒體報導，甚至製造假評論來建立拍賣網頁，往往商品看起來相當精美或是售價低於市價許多，並以限時限量、售完為止等各種方式來吸引消費者注意，消費者為搶得優惠因而下訂，以為撿到便宜，孰不知撿到便宜的是詐騙集團。

豐原警分局長劉其賢表示，常見報案人在網路購買商品後，付款下訂後卻發現遲未收到商品，或是即便選擇貨到付款，付款取貨開箱後卻發現商品品質不良、有嚴重瑕疵、購買正版商品卻寄來盜版，甚至與原先所訂購商品完全不符，卻因網頁無商家聯絡方式、地址等相關資訊，無法辦理退款退貨。豐原警分局提醒您在網路購物時，應慎選商譽優良及提供第三方支付管道的網購平台，購物有保障才安心。