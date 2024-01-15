女星大牙（周宜霈）去年控訴11年前在香港遭黑人（陳建州）性騷，而陳建州為此向大牙提告誹謗，而台北地檢署偵查後，由於不只一名證人表示多年前曾聽大牙提起此事，認為大牙發文並非憑空捏造，日前將她不起訴，如今陳建州未申請再議，所以大牙的不起訴處分確定；對此，大牙也回應了。

黑人向大牙提出起刑事妨害名譽罪，全案偵查過程中，北檢傳喚大牙2次，也曾傳大牙的前後任經紀人、化妝師以及姊妹淘貝童彤等人，檢方認為，因不只一人提到大牙過去曾提起此事，且之後更傳出大牙因壓力過大就醫，有相當確信為真實，並無故意捏造、虛構事實，給予不起訴處分，如今陳建州未申請再議，大牙的不起訴處分確定。

對此，今（15）中午大牙在臉書發出一張燦笑照，寫下：「正義也許會遲到，但絕不會缺席！#謝謝你們的勇氣與鼓勵！」引來許多網友留言力挺「很有勇氣很棒的示範」、「太讚了，法院的認證」、「一直支持你，謝謝你用勇敢發聲」、「你超棒！感謝妳給社會做了良好示範」。

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