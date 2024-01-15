彰化縣巫姓男子，因酒後騎車遭警方攔查，遭裁處18萬元罰鍰、終身不得考照等重罰，巫男提行政訴訟，主張警員違法恣意攔查，未給予漱口及15分鐘休息時間，即執行酒測，請求撤銷原處分，法官認為警員單憑職務報告指其「行車不穩」，流於主觀，且密錄影像僅從巫男開瓶漱口開始錄影，不符「全程錄影」正當程序要求，判撤銷原處分，仍可上訴。

判決指出，巫姓男子在2022年10月8日上午11點多，騎乘機車行經台中市某路段時，因酒測值超過0.18毫克，警方當場製單告發，台中市交通事件裁決處裁處18萬元罰鍰，終身不得考領駕照，並應參加道交講習，公布姓名照片處分。

巫男不服裁處，提出行政訴訟主張，當時騎車並無危害他人情形，警員恣意攔查顯非適法，攔查後不但未給予15分鐘休憩時間，亦未給予漱口即進行酒測，且未進行權利告知，酒測程序違法，另外第1次酒測失敗後，警員並未告知失敗原因，亦未讓其確認酒測器數值是否歸零，雖有讓其漱口，卻在2至3分鐘後進行第2次酒測，密集檢測恐讓第1次吹氣數值累加到第2次檢測數值，請求原處分撤銷。

台中交裁處答辯，警員巡邏見巫男行車狀態不穩才予以攔查，談話中發現其渾身酒氣且顯有酒容，故對巫男進行酒測。法規並未限制警員進行酒測前均須間隔15分鐘，或讓受測者漱口。且依密錄器採證影像，警員有告知酒後駕車所涉相關法律效果，在原告吹氣前已讓其漱口，第1次檢測失敗後亦有告知原因、展示酒測器給予確認，使用合格酒測器，原告酒測值為0.18mg／L，違規事實明確，原處分並無不法。

台中高等行政法院法官認為，依《警察職權行使法》第8條第1項第3款規定，警察實施攔停並要求駕駛人接受酒精濃度測試之前提，必須是「已發生危害之交通工具」，或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，始得為之。本案警員僅憑主觀認定，毫無理由對駕駛人實施攔檢，進而要求接受酒測，其舉發即屬不法。

另依密錄器採證影像，未見警員詢問巫男何時飲酒，即逕予施測，且從巫男開瓶漱口時開始錄影，亦不符合「全程錄影」正當程序要求。法官認為，巫男騎車遭警攔停，難認已生危害或依客觀合理判斷易生危害之情形，且實施酒測過程，亦未踐行「全程錄影」正當法律程序，巫男訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許。仍可上訴。

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