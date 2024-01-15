航空業好年冬，年終獎金成為焦點，台灣虎航今年適逢開航10年，董事長陳漢銘宣布將發出8個月年終獎金，加上已發出的定額獎金，平均每位員工可領10.8個月，最高可領到14個月，創下國籍航空新高。目前各航空公司年終行情，以長榮航6個月居冠、華航約5個月、星宇航空1個月。
台灣虎航也宣布加薪，今年將加薪4％，每人約增加3千元，平均調幅11.48％、伙食津貼＋12％，上述獎金已在今天撥入員工戶頭。
台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。台灣虎航今日將開航福島，是飛日的第18個航點。
台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉，去年也在創新板掛牌，持續以絕不妥協的「飛安第一(safety first)」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進。
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