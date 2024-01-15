北市內湖區新明路一處新建大樓，1月2日晚間發生離奇命案，兩名裝潢工人被發現陳屍在臥房收納床板下，士林地檢署隔天相驗，檢察官林弘捷認為沒有必要解剖，將遺體發還家屬，不過經過多日，檢察官為求慎重，決定16日下午2點半在新北市殯儀館解剖釐清死因。

士林地檢署表示，檢警3日相驗遺體，考量家屬意願不希望解剖，以專用於遺體的電腦斷層（CT）機器進行掃描，採集相關證據，將遺體發還家屬辦理後事，但經過2周後，家屬將遺體冰存，並未將遺體火化，檢察官綜合卷證資料，依個案判斷認為有解剖必要，決定明日解剖2具遺體。

全案起於27歲林姓與24歲江姓工人，2日上午7時30分進入大樓施工，當日下午1時許還曾與親友通話，但下午5時起就失聯，2人妻子、女友到晚間10時許仍聯繫不上他們，遂與工班前往察看。3人進入屋內仍不見人影，持續撥打手機赫然聽到臥室內的掀床床板下傳出鈴聲，掀開一看驚見2人仰躺在收納床內，已無生命跡象，嚇得趕緊報警處理。

救護人員回憶，到達大道東新建大樓現場後，有聞到很濃的有機溶劑氣味，但窗戶並未緊閉，發現2名工人已死亡多時，用可偵測揮發性有機氣體（PID）、硫化氫（S2H）、一氧化碳（CO）、氧（O2）及可燃性氣體（LEL）的氣體檢測儀檢查，卻發現氣體數值為零。

警方鑑識人員到場勘察，發現房間內有一罐使用過的黏著劑，2人手上有殘留膠與脫糞痕跡，衣著完整地倒臥在長寬高約179公分、78公分、63公分的床內，並未發現毒品或明顯打鬥與外力介入痕跡，不排除2人是在使用黏著劑時，吸入過量揮發氣體而昏迷。