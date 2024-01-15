電影海報透露「Boy Meets The Music」的概念。（威視提供）

福山雅治首部演唱會電影由男神福山雅治本人親自擔綱導演，包含現場演出、影像、聲音的整體內容監修，將2023年夏天於武道館舉辦的演唱會搬上大銀幕，此演場會是時隔3年半、新冠疫情解除後日本首場LIVE表演，也是日本武道館史上首度開放無人機拍攝現場畫面。

福山雅治自1990年出道，步入樂壇已逾30年，曾在20多歲、30多歲、40多歲和50多歲時取得專輯銷量第一的成績，如今更保持著日本男歌手專輯總銷售量第一的紀錄寶座，是日本最具影響力的人氣男神。全方位實力的他，不僅是優秀的音樂才子，亦跨足戲劇、電影、廣播各領域，包含《破案天才伽利略》系列到電視劇《Last Man-全盲搜查官-》等作品都深植人心。

片商特別選在福山雅治生日2月6日當天上映他的首部演唱會電影，與台灣觀眾一同慶生。電影全程使用超過40台攝影機拍攝，包括無人機與360度全景鏡頭，以及杜比全景聲環繞音效技術，高品質捕捉現場演出與聲音細節，首度擔任導演的福山雅治期望結合「理想的LIVE聲音」與「理想的LIVE視覺」，重新凝聚起夏日會場裡的熱情歡呼，獻給觀眾一場「超越LIVE表演的理想體驗」全新的電影作品。

15日同步釋出台灣版正式海報與正式預告，福山雅治獻上舞台上的自傳，邀請天才童星「柊木陽太」飾演少年的福山雅治，柊木陽太與福山雅治曾在《Last Man-全盲搜查官-》扮演幼少與成年期的彼此，此次從電視劇到演唱會電影，詮釋起那年夏天少年對音樂的嚮往。