台北市文山區木新市場正處於低度使用狀態，當地里長積極推動改建，台北市市場處先前配合評估，樟新市場預定地目前是停車場，最適合當作中繼市場，但北市都發局打算改建社會住宅，預計2025年動工，有議員認為，市府應先讓樟新市場預定地為木新市場中繼使用，再蓋社宅，最終台北市議會工務委員會決議，暫擱預算。

台北市都市發展局編列2024至2031年連續性工程規畫設計總經費9558萬9000元，欲將樟新市場預定地興建為89戶的社會住宅，今年編列8365000元預算，預計今年執行規畫設計，2025年底動工。

台北市議會工務委員會今審查上述預算，北市議員王欣儀指出，木新市場2樓天花板曾意外崩塌，相當危險，尤其木新市場使用期限也將到期，整棟建築勢必改建，既然樟新市場預定地適合作為木新市場中繼地，應優先執行，再興建社宅。

根據台北市市場處資料，木新市場是2層樓建築，1樓作為市場使用，共122攤商，2032年才到使用期限，2樓則主要作為區民活動中心。整棟建築2012年執行耐震評估，曾在2014年進行耐震補強工程，沒有評鑑過是否為海砂屋。

市場處公有零售市場科長藍沛彤表示，1樓結構沒有問題，攤商認為市場堪用，2樓則是1986年才興建，但有漏水問題，相關單位已陸續撤出，因此整棟建築處於低度使用狀態，當地里長積極推動改建，市場處配合尋覓，認為樟新市場停車場距離木新市場不到1公里，最適合作爲中繼市場。

但因樟新市場預定地欲改建社會住宅，藍沛彤表示，初步找到國家住宅及都市更新中心位於景文高中對面的空地當作替代，已正式行文欲徵得國家住宅及都市更新中心同意，近期就可確定結果。

台北市都發局長王玉芬則表示，經溝通，當地里長同意樟新市場預定地興建為社會住宅，反對當作木新市場中繼地，建議議會保留規畫設計總經費，待市場處與都發局確定木新市場中繼地點才可動支，或者由都發局協助市場處與中央協調，在景文高中對面空地興建社會住宅前，能否提供木新市場中繼使用。

王欣儀則質疑，景文高中對面用地屬於中央的國家住宅及都市更新中心，而且未來規畫蓋社會住宅，怎麼可能讓給北市府使用？經討論，台北市議會工務委員會第一召集人陳政忠裁示，預算暫擱。